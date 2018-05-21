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Технический анализ IoTeX Network (IOTX) за сегодня

Технический анализ IoTeX Network (IOTX) за сегодня

Страница анализа IoTeX Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IOTX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе IoTeX Network ниже.

Изменение цены IoTeX Network (IOTX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,002681--+23,26%+2,68%-47,95%
Узнайте больше о цене IoTeX Network

Технические индикаторы IoTeX Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот IoTeX Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 1
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,002688
0,002687
R2
0,002687
0,002686
R1
0,002686
0,002686
PP
0,002685
0,002685
S1
0,002684
0,002684
S2
0,002683
0,002684
S3
0,002682
0,002683

Рыночные сигналы IoTeX Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$1,74 M
$1,84 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,05M
3-дневные активные покупки
$5,08 M
3-дневные активные продажи
$5,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$5,17 M
7-дневные активные продажи
$5,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала IoTeX Network

Чистый притокЦена IOTXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,12 M0,00
2026-08-09$0,06 M0,00
2026-08-08$0,04 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06-$0,02 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о IoTeX Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IOTX/USDT
$0,002686
$0,002686$0,002686
-11,03%
72.36M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IOTX в USD

Сумма

IOTX
IOTX
USD
USD

1 IOTX = 0,002681 USD

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