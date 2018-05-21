Технический анализ IoTeX Network (IOTX) за сегодня Страница анализа IoTeX Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IOTX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе IoTeX Network ниже. Регистрация

Изменение цены IoTeX Network (IOTX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,002681 -- +23,26% +2,68% -47,95%

Технические индикаторы IoTeX Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот IoTeX Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 17 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 1 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,002688 0,002687 R2 0,002687 0,002686 R1 0,002686 0,002686 PP 0,002685 0,002685 S1 0,002684 0,002684 S2 0,002683 0,002684 S3 0,002682 0,002683

Рыночные сигналы IoTeX Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,10M $1,74 M $1,84 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,05M 3-дневные активные покупки $5,08 M 3-дневные активные продажи $5,03 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $5,17 M 7-дневные активные продажи $5,14 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала IoTeX Network Чистый приток Цена IOTXUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,12 M 0,00 2026-08-09 $0,06 M 0,00 2026-08-08 $0,04 M 0,00 2026-08-07 $0,00 M 0,00 2026-08-06 -$0,02 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте IoTeX Network (IOTX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы IoTeX Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч IOTX / USDT $0,002686 $0,002686 $0,002686 -11,03% 72.36M (USDT) Торговля