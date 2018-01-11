Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по IOSToken, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по IOSToken, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о IOST

Информация о цене IOST

Что такое IOST

Whitepaper IOST

Официальный сайт IOST

Токеномика IOST

Прогноз цен IOST

История IOST

Руководство по покупке IOST

Конвертер валют IOST в фиат

IOST на споте

Фьючерсы IOST USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ IOSToken (IOST) за сегодня

Технический анализ IOSToken (IOST) за сегодня

Страница анализа IOSToken предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике IOST, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе IOSToken ниже.

Изменение цены IOSToken (IOST)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0005946---1,58%-16,75%-50,70%
Узнайте больше о цене IOSToken

Технические индикаторы IOSToken

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот IOSToken на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 4
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 4Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000593
0,0005929
R2
0,0005929
0,0005929
R1
0,0005929
0,0005929
PP
0,0005928
0,0005928
S1
0,0005928
0,0005928
S2
0,0005927
0,0005928
S3
0,0005927
0,0005927

Рыночные сигналы IOSToken

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,66M
$7,54 M
$8,20 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,15 M
3-дневные активные продажи
$0,13 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,18 M
7-дневные активные продажи
$0,16 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала IOSToken

Чистый притокЦена IOSTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M0,00
2026-08-09$0,24 M0,00
2026-08-08$0,01 M0,00
2026-08-07$0,01 M0,00
2026-08-06-$0,04 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о IOSToken

Торгуйте IOSToken (IOST) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы IOSToken в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
IOST/USDT
$0,0005946
$0,0005946$0,0005946
-3,39%
118.41M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор IOST в USD

Сумма

IOST
IOST
USD
USD

1 IOST = 0,0005946 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.