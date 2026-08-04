Технический анализ InterMilanFanToken (INTER) за сегодня
Изменение цены InterMilanFanToken (INTER)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,2133
|--
|0,00%
|+3,04%
|-33,08%
Поток капитала InterMilanFanToken
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-04
|$0,00 M
|0,21
|2026-08-03
|$0,00 M
|0,21
|2026-08-02
|$0,00 M
|0,22
|2026-08-01
|$0,00 M
|0,21
|2026-07-31
|$0,00 M
|0,20
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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