Согласно вашему прогнозу, Robinhood Markets потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 135,37.

Согласно вашему прогнозу, Robinhood Markets потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 142,1385.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена HOODON составляет $ 149,2454 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена HOODON в 2028 году составит $ 156,7076 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HOODON в 2029 году составит $ 164,5430 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HOODON в 2030 году составит $ 172,7702 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Robinhood Markets потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 281,4245.

В 2050 году цена Robinhood Markets потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 458,4108.