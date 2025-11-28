Что такое HOODON

Токеномика и анализ цен Robinhood Markets (HOODON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robinhood Markets (HOODON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 553,20K Общее предложение: $ 4,30K Оборотное предложение: $ 4,30K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 553,20K Исторический максимум: $ 156,18 Исторический минимум: $ 96,19355397433952 Текущая цена: $ 128,64

Информация о Robinhood Markets (HOODON) Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн. Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/hoodon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x998f02A9E343EF6E3E6f28700d5A20F839fD74E6

Токеномика Robinhood Markets (HOODON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Robinhood Markets (HOODON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOODON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOODON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Как купить HOODON Заинтересованы в добавлении Robinhood Markets (HOODON) в свой портфель? История цены Robinhood Markets (HOODON) Анализ истории цены HOODON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены HOODON Хотите узнать, куда может двигаться HOODON? Наша страница прогноза цены HOODON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

