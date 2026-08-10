Технический анализ Hashflow (HFT) за сегодня Страница анализа Hashflow предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HFT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hashflow ниже. Регистрация

Изменение цены Hashflow (HFT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0.009218 -- +29.15% +2.18% -44.34%

Технические индикаторы Hashflow

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hashflow на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 5 Покупка 20 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 0 Покупка 13 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 5 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0.00919 0.00919 R2 0.00919 0.00918 R1 0.00918 0.00918 PP 0.00918 0.00918 S1 0.00917 0.00917 S2 0.00917 0.00917 S3 0.00916 0.00917

Рыночные сигналы Hashflow Текущий чистый объем открытых ордеров -2.58M $1.37 M $3.95 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.04M 3-дневные активные покупки $1.02 M 3-дневные активные продажи $0.98 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0.01M 7-дневные активные покупки $12.36 M 7-дневные активные продажи $12.35 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Hashflow Чистый приток Цена HFTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0.19 M 0.01 2026-08-09 -$0.22 M 0.01 2026-08-08 -$0.45 M 0.01 2026-08-07 -$1.01 M 0.01 2026-08-06 $1.26 M 0.03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Hashflow (HFT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Hashflow в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч HFT / USDT $0.009218 $0.009218 $0.009218 -7.80% 9.01M (USDT) Торговля