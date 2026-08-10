Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Hashflow, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Hashflow, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о HFT

Информация о цене HFT

Что такое HFT

Whitepaper HFT

Официальный сайт HFT

Токеномика HFT

Прогноз цен HFT

История HFT

Руководство по покупке HFT

Конвертер валют HFT в фиат

HFT на споте

Фьючерсы HFT USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Hashflow (HFT) за сегодня

Технический анализ Hashflow (HFT) за сегодня

Страница анализа Hashflow предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике HFT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Hashflow ниже.

Изменение цены Hashflow (HFT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.009218--+29.15%+2.18%-44.34%
Узнайте больше о цене Hashflow

Технические индикаторы Hashflow

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hashflow на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 1
Нейтрально 5
Покупка 20
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 5Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0.00919
0.00919
R2
0.00919
0.00918
R1
0.00918
0.00918
PP
0.00918
0.00918
S1
0.00917
0.00917
S2
0.00917
0.00917
S3
0.00916
0.00917

Рыночные сигналы Hashflow

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2.58M
$1.37 M
$3.95 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.04M
3-дневные активные покупки
$1.02 M
3-дневные активные продажи
$0.98 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0.01M
7-дневные активные покупки
$12.36 M
7-дневные активные продажи
$12.35 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Hashflow

Чистый притокЦена HFTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0.19 M0.01
2026-08-09-$0.22 M0.01
2026-08-08-$0.45 M0.01
2026-08-07-$1.01 M0.01
2026-08-06$1.26 M0.03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Hashflow

Торгуйте Hashflow (HFT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Hashflow в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HFT/USDT
$0.009218
$0.009218$0.009218
-7.80%
9.01M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор HFT в USD

Сумма

HFT
HFT
USD
USD

1 HFT = 0.009218 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.