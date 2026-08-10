Технический анализ Hashflow (HFT) за сегодня
Изменение цены Hashflow (HFT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0.009218
|--
|+29.15%
|+2.18%
|-44.34%
Технические индикаторы Hashflow
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Hashflow на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 1
|Нейтрально 0
|Покупка 13
|Технические индикаторы:
|Активная покупка
|Продажа 0
|Нейтрально 5
|Покупка 7
Рыночные сигналы Hashflow
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Hashflow
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0.19 M
|0.01
|2026-08-09
|-$0.22 M
|0.01
|2026-08-08
|-$0.45 M
|0.01
|2026-08-07
|-$1.01 M
|0.01
|2026-08-06
|$1.26 M
|0.03
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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