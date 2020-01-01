Токеномика Haedal Protocol (HAEDAL)

Токеномика Haedal Protocol (HAEDAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Haedal Protocol (HAEDAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Haedal Protocol (HAEDAL)

Haedal – это лучшее место, где пользователи могут совершать стейкинг и зарабатывать на Sui, создавая первоклассный протокол ликвидного стейкинга на основе продуктов Hae3, которые извлекают доход из торгового потока Sui для подпитки всей экосистемы LST.

Официальный сайт:
https://www.haedal.xyz/
Whitepaper:
https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs
Обозреватель блоков:
https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL

Токеномика и анализ цен Haedal Protocol (HAEDAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Haedal Protocol (HAEDAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 24,91M
$ 24,91M$ 24,91M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 203,75M
$ 203,75M$ 203,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 122,24M
$ 122,24M$ 122,24M
Исторический максимум:
$ 0,7
$ 0,7$ 0,7
Исторический минимум:
$ 0,08154305381497716
$ 0,08154305381497716$ 0,08154305381497716
Текущая цена:
$ 0,12224
$ 0,12224$ 0,12224

Токеномика Haedal Protocol (HAEDAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Haedal Protocol (HAEDAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HAEDAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HAEDAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAEDAL, изучите текущую цену HAEDAL!

Как купить HAEDAL

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История цены Haedal Protocol (HAEDAL)

Анализ истории цены HAEDAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HAEDAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.