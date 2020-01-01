Токеномика Haedal Protocol (HAEDAL) Откройте для себя ключевую информацию о Haedal Protocol (HAEDAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Haedal Protocol (HAEDAL) Haedal – это лучшее место, где пользователи могут совершать стейкинг и зарабатывать на Sui, создавая первоклассный протокол ликвидного стейкинга на основе продуктов Hae3, которые извлекают доход из торгового потока Sui для подпитки всей экосистемы LST. Официальный сайт: https://www.haedal.xyz/ Whitepaper: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs Обозреватель блоков: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL Купить HAEDAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Haedal Protocol (HAEDAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Haedal Protocol (HAEDAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,91M $ 24,91M $ 24,91M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 203,75M $ 203,75M $ 203,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 122,24M $ 122,24M $ 122,24M Исторический максимум: $ 0,7 $ 0,7 $ 0,7 Исторический минимум: $ 0,08154305381497716 $ 0,08154305381497716 $ 0,08154305381497716 Текущая цена: $ 0,12224 $ 0,12224 $ 0,12224 Узнайте больше о цене Haedal Protocol (HAEDAL)

Токеномика Haedal Protocol (HAEDAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Haedal Protocol (HAEDAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HAEDAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HAEDAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HAEDAL, изучите текущую цену HAEDAL!

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