Технический анализ Graph Token (GRT) за сегодня Страница анализа Graph Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GRT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Graph Token ниже. Регистрация

Изменение цены Graph Token (GRT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,01471 -- +1,30% -17,23% -48,10%

Технические индикаторы Graph Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Graph Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 8 Нейтрально 10 Покупка 8 Скользящие средние : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 3 Покупка 6 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 3 Нейтрально 7 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,01471 0,0147 R2 0,0147 0,01468 R1 0,01468 0,01468 PP 0,01467 0,01467 S1 0,01465 0,01465 S2 0,01464 0,01465 S3 0,01462 0,01464

Рыночные сигналы Graph Token Текущий чистый объем открытых ордеров 0,02M $6,77 M $6,74 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 3-дневные активные покупки $0,23 M 3-дневные активные продажи $0,24 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,03M 7-дневные активные покупки $0,90 M 7-дневные активные продажи $0,92 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Graph Token Чистый приток Цена GRTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,01 M 0,01 2026-08-09 $0,01 M 0,01 2026-08-08 $0,02 M 0,01 2026-08-07 $0,01 M 0,01 2026-08-06 -$0,01 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Graph Token (GRT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Graph Token в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч GRT / USDT $0,0147 $0,0147 $0,0147 -0,06% 4.35M (USDT) Торговля GRT / USDC $0,01471 $0,01471 $0,01471 +0,06% 3.68M (USDT) Торговля