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Технический анализ Graph Token (GRT) за сегодня

Технический анализ Graph Token (GRT) за сегодня

Страница анализа Graph Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GRT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Graph Token ниже.

Изменение цены Graph Token (GRT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01471--+1,30%-17,23%-48,10%
Узнайте больше о цене Graph Token

Технические индикаторы Graph Token

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Graph Token на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 8
Нейтрально 10
Покупка 8
Скользящие средние:НейтральноПродажа 5Нейтрально 3Покупка 6
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 7Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01471
0,0147
R2
0,0147
0,01468
R1
0,01468
0,01468
PP
0,01467
0,01467
S1
0,01465
0,01465
S2
0,01464
0,01465
S3
0,01462
0,01464

Рыночные сигналы Graph Token

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,02M
$6,77 M
$6,74 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,23 M
3-дневные активные продажи
$0,24 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,90 M
7-дневные активные продажи
$0,92 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Graph Token

Чистый притокЦена GRTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,01
2026-08-09$0,01 M0,01
2026-08-08$0,02 M0,01
2026-08-07$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,01 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GRT/USDT
$0,0147
$0,0147$0,0147
-0,06%
4.35M (USDT)
GRT/USDC
$0,01471
$0,01471$0,01471
+0,06%
3.68M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GRT в USD

Сумма

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0,01471 USD

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