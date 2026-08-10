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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GMX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по GMX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ GMX (GMX) за сегодня

Технический анализ GMX (GMX) за сегодня

Страница анализа GMX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GMX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе GMX ниже.

Изменение цены GMX (GMX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$6,267--+2,15%+4,51%-16,30%
Узнайте больше о цене GMX

Технические индикаторы GMX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот GMX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
6,2653
6,2636
R2
6,2636
6,2617
R1
6,2603
6,2605
PP
6,2586
6,2586
S1
6,2553
6,2567
S2
6,2536
6,2555
S3
6,2503
6,2536

Рыночные сигналы GMX

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,00M
$1,33 M
$1,32 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,08 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала GMX

Чистый притокЦена GMXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M6,33
2026-08-09-$0,02 M6,41
2026-08-08$0,04 M6,51
2026-08-07$0,03 M6,45
2026-08-06$0,01 M6,36

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GMX/USDT
$6,264
$6,264$6,264
-2,36%
8.58K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GMX в USD

Сумма

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 6,267 USD

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