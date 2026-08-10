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Гала TradFi с 1 000 000$
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Технический анализ Gala (GALA) за сегодня

Технический анализ Gala (GALA) за сегодня

Страница анализа Gala предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GALA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Gala ниже.

Изменение цены Gala (GALA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001812--+2,43%-14,77%-52,16%
Узнайте больше о цене Gala

Технические индикаторы Gala

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Gala на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 4
Покупка 11
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:Активная продажаПродажа 7Нейтрально 4Покупка 1
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001812
0,001812
R2
0,001812
0,001811
R1
0,001811
0,001811
PP
0,001811
0,001811
S1
0,00181
0,00181
S2
0,00181
0,00181
S3
0,001809
0,00181

Рыночные сигналы Gala

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,84M
$17,95 M
$18,79 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$1,08 M
3-дневные активные продажи
$1,07 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
7-дневные активные покупки
$2,53 M
7-дневные активные продажи
$2,43 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Gala

Чистый притокЦена GALAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,10 M0,00
2026-08-09-$0,02 M0,00
2026-08-08$0,05 M0,00
2026-08-07-$0,05 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
GALA/USDT
$0,001811
$0,001811$0,001811
-0,11%
169.33M (USDT)
GALA/USDC
$0,00181
$0,00181$0,00181
-0,11%
29.67M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор GALA в USD

Сумма

GALA
GALA
USD
USD

1 GALA = 0,001812 USD

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