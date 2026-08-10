Технический анализ Gala (GALA) за сегодня Страница анализа Gala предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике GALA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Gala ниже. Регистрация

Изменение цены Gala (GALA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,001812 -- +2,43% -14,77% -52,16%

Технические индикаторы Gala

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Gala на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 11 Нейтрально 4 Покупка 11 Скользящие средние : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 10 Технические индикаторы : Активная продажа Продажа 7 Нейтрально 4 Покупка 1 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001812 0,001812 R2 0,001812 0,001811 R1 0,001811 0,001811 PP 0,001811 0,001811 S1 0,00181 0,00181 S2 0,00181 0,00181 S3 0,001809 0,00181

Рыночные сигналы Gala Текущий чистый объем открытых ордеров -0,84M $17,95 M $18,79 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $1,08 M 3-дневные активные продажи $1,07 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,10M 7-дневные активные покупки $2,53 M 7-дневные активные продажи $2,43 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Gala Чистый приток Цена GALAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,10 M 0,00 2026-08-09 -$0,02 M 0,00 2026-08-08 $0,05 M 0,00 2026-08-07 -$0,05 M 0,00 2026-08-06 $0,00 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Gala (GALA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Gala в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч GALA / USDT $0,001811 $0,001811 $0,001811 -0,11% 169.33M (USDT) Торговля GALA / USDC $0,00181 $0,00181 $0,00181 -0,11% 29.67M (USDT) Торговля