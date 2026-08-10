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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FTX Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FTX Token, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ FTX Token (FTT) за сегодня

Технический анализ FTX Token (FTT) за сегодня

Страница анализа FTX Token предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FTT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FTX Token ниже.

Изменение цены FTX Token (FTT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0.1984--+0.71%-10.68%-41.91%
Узнайте больше о цене FTX Token

Поток капитала FTX Token

Чистый притокЦена FTTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0.04 M0.20
2026-08-09-$0.01 M0.20
2026-08-08-$0.02 M0.19
2026-08-07$0.02 M0.20
2026-08-06$0.00 M0.20

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Торгуйте FTX Token (FTT) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FTT/USDT
$0.1984
$0.1984$0.1984
-0.65%
326.80K (USDT)
FTT/USDC
$0.1984
$0.1984$0.1984
-0.60%
121.91K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FTT в USD

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1 FTT = 0.1984 USD

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