Технический анализ FTX Token (FTT) за сегодня
Изменение цены FTX Token (FTT)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0.1984
|--
|+0.71%
|-10.68%
|-41.91%
Поток капитала FTX Token
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0.04 M
|0.20
|2026-08-09
|-$0.01 M
|0.20
|2026-08-08
|-$0.02 M
|0.19
|2026-08-07
|$0.02 M
|0.20
|2026-08-06
|$0.00 M
|0.20
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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