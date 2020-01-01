Токеномика FNT Crypto (FNTIO) Откройте для себя ключевую информацию о FNT Crypto (FNTIO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FNT Crypto (FNTIO) FNT Crypto стоит в авангарде финансовых инноваций, черпая вдохновение в повседневной финансовой деятельности. FNT Crypto представляет новую концепцию, объединяющую элементы DeFi, CeFi и Game-Fi в одной платформе. Официальный сайт: https://fntcrypto.io/ Whitepaper: https://fnt.gitbook.io/fnt-whitepaper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xE401D87C52865D9294859Db794c726ECe7Eadcb9 Купить FNTIO сейчас!

Токеномика и анализ цен FNT Crypto (FNTIO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FNT Crypto (FNTIO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000536 $ 0,000536 $ 0,000536 Узнайте больше о цене FNT Crypto (FNTIO)

Токеномика FNT Crypto (FNTIO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FNT Crypto (FNTIO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FNTIO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FNTIO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FNTIO, изучите текущую цену FNTIO!

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