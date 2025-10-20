Текущая цена Fellaz сегодня составляет 0.26646 USD. Следите за обновлениями цены FLZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLZ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Fellaz сегодня составляет 0.26646 USD. Следите за обновлениями цены FLZ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLZ прямо сейчас на MEXC.

Fellaz Курс (FLZ)

$0,26646
График цены Fellaz (FLZ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:44:59 (UTC+8)

Информация о ценах Fellaz (FLZ) (USD)

$ 0,26122
$ 0,27196
Текущая цена Fellaz (FLZ) составляет $ 0,26646. За последние 24 часа FLZ торговался в диапазоне от $ 0,26122 до $ 0,27196, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FLZ за все время составляет $ 7,031902618598005, а минимальная – $ 0,08700985391066055.

Что касается краткосрочной динамики, FLZ изменился на -0,65% за последний час, на -0,22% за 24 часа и на +0,76% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fellaz (FLZ)

$ 125,74M
$ 50,81K
$ 532,92M
471,87M
2 000 000 000
2 000 000 000
Текущая рыночная капитализация Fellaz составляет $ 125,74M, при 24-часовом объеме торгов $ 50,81K. Циркулируещее обращение FLZ составляет 471,87M, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 532,92M.

История цен Fellaz (FLZ) в USD

Отслеживайте изменения цены Fellaz за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0006143-0,22%
30 дней$ -0,03091-10,40%
60 дней$ +0,15648+142,28%
90 дней$ -0,33354-55,59%
Изменение цены Fellaz сегодня

Сегодня для FLZ зафиксировано изменение $ -0,0006143 (-0,22%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Fellaz за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,03091 (-10,40%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Fellaz за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FLZ изменился на $ +0,15648 (+142,28%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Fellaz за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,33354 (-55,59%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Fellaz (FLZ)?

Просмотеть страницу истории цен Fellaz.

Что такое Fellaz (FLZ)

Будучи ведущей развлекательной платформой на стыке Web2 и Web3, Fellaz объединяет традиционные медиа, блокчейн и ИИ, чтобы создавать захватывающие впечатления для фанатов и раскрывать потенциал создателей по всему миру.

Fellaz доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Fellaz. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FLZ, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Fellaz в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Fellaz простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Fellaz (USD)

Сколько будет стоить Fellaz (FLZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fellaz (FLZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fellaz.

Проверьте прогноз цены Fellaz!

Токеномика Fellaz (FLZ)

Понимание токеномики Fellaz (FLZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FLZ прямо сейчас!

Как купить Fellaz (FLZ)

Ищете как купить Fellaz? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Fellaz на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FLZ на местную валюту

1 Fellaz (FLZ) в VND
7 011,8949
Источники Fellaz

Для более глубокого понимания Fellaz рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Fellaz
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fellaz

Сколько стоит Fellaz (FLZ) на сегодня?
Актуальная цена FLZ в USD – 0,26646 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FLZ в USD?
Текущая цена FLZ в USD составляет $ 0,26646. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fellaz?
Рыночная капитализация FLZ составляет $ 125,74M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FLZ?
Циркулирующее предложение FLZ составляет 471,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FLZ?
FLZ достиг максимальной цены (ATH) в 7,031902618598005 USD.
Какова была минимальная цена FLZ за все время (ATL)?
FLZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,08700985391066055 USD.
Каков объем торгов FLZ?
Объем торгов за последние 24 часа для FLZ составляет $ 50,81K USD.
Вырастет ли FLZ в цене в этом году?
FLZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FLZ для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

