Согласно вашему прогнозу, Fellaz потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,26893.

Согласно вашему прогнозу, Fellaz потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,282376.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена FLZ составляет $ 0,296495 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена FLZ в 2028 году составит $ 0,311320 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLZ в 2029 году составит $ 0,326886 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLZ в 2030 году составит $ 0,343230 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Fellaz потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,559086.

В 2050 году цена Fellaz потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,910692.