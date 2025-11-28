Что такое FLZ

Токеномика Fellaz (FLZ) Откройте для себя ключевую информацию о Fellaz (FLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Fellaz (FLZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fellaz (FLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 124,70M $ 124,70M $ 124,70M Общее предложение: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Оборотное предложение: $ 471,87M $ 471,87M $ 471,87M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 528,54M $ 528,54M $ 528,54M Исторический максимум: $ 2,42 $ 2,42 $ 2,42 Исторический минимум: $ 0,08700985391066055 $ 0,08700985391066055 $ 0,08700985391066055 Текущая цена: $ 0,26427 $ 0,26427 $ 0,26427 Узнайте больше о цене Fellaz (FLZ) Купить FLZ сейчас!

Информация о Fellaz (FLZ) Будучи ведущей развлекательной платформой на стыке Web2 и Web3, Fellaz объединяет традиционные медиа, блокчейн и ИИ, чтобы создавать захватывающие впечатления для фанатов и раскрывать потенциал создателей по всему миру. Будучи ведущей развлекательной платформой на стыке Web2 и Web3, Fellaz объединяет традиционные медиа, блокчейн и ИИ, чтобы создавать захватывающие впечатления для фанатов и раскрывать потенциал создателей по всему миру. Официальный сайт: https://fellaz.io/ Whitepaper: https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Токеномика Fellaz (FLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fellaz (FLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLZ, изучите текущую цену FLZ!

Как купить FLZ Заинтересованы в добавлении Fellaz (FLZ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FLZ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FLZ на MEXC прямо сейчас! История цены Fellaz (FLZ) Анализ истории цены FLZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FLZ прямо сейчас! Прогноз цены FLZ Хотите узнать, куда может двигаться FLZ? Наша страница прогноза цены FLZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FLZ прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!