Токеномика Fellaz (FLZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Fellaz (FLZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:23:28 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Fellaz (FLZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fellaz (FLZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 124,70M
Общее предложение:
$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 471,87M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 528,54M
Исторический максимум:
$ 2,42
Исторический минимум:
$ 0,08700985391066055
Текущая цена:
$ 0,26427
Информация о Fellaz (FLZ)

Будучи ведущей развлекательной платформой на стыке Web2 и Web3, Fellaz объединяет традиционные медиа, блокчейн и ИИ, чтобы создавать захватывающие впечатления для фанатов и раскрывать потенциал создателей по всему миру.

Официальный сайт:
https://fellaz.io/
Whitepaper:
https://navi-inno.notion.site/Fellaz-Documents-Public-16a4ba0ea49a806fb047c1b051c18451
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x8e964e35a76103af4c7d7318e1b1a82c682ae296

Токеномика Fellaz (FLZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fellaz (FLZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FLZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FLZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLZ, изучите текущую цену FLZ!

