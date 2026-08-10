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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FLOW, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по FLOW, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ FLOW (FLOW) за сегодня

Технический анализ FLOW (FLOW) за сегодня

Страница анализа FLOW предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FLOW, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе FLOW ниже.

Изменение цены FLOW (FLOW)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03001--+9,84%+10,20%-27,74%
Узнайте больше о цене FLOW

Технические индикаторы FLOW

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот FLOW на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 15
Нейтрально 1
Покупка 10
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 1Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03013
0,0301
R2
0,0301
0,03009
R1
0,03009
0,03008
PP
0,03006
0,03006
S1
0,03005
0,03005
S2
0,03002
0,03004
S3
0,03001
0,03002

Рыночные сигналы FLOW

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,55M
$2,70 M
$3,25 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
3-дневные активные покупки
$0,22 M
3-дневные активные продажи
$0,23 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,03M
7-дневные активные покупки
$0,48 M
7-дневные активные продажи
$0,51 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала FLOW

Чистый притокЦена FLOWUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,03
2026-08-09-$0,11 M0,03
2026-08-08$0,09 M0,03
2026-08-07-$0,13 M0,03
2026-08-06-$0,01 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FLOW/USDT
$0,03005
$0,03005$0,03005
+1,86%
2.20M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FLOW в USD

Сумма

FLOW
FLOW
USD
USD

1 FLOW = 0,03001 USD

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