Технический анализ Filecoin (FIL) за сегодня
Изменение цены Filecoin (FIL)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,701
|--
|-1,77%
|-11,01%
|-36,28%
Поток капитала Filecoin
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,31 M
|0,71
|2026-08-09
|-$0,43 M
|0,71
|2026-08-08
|-$0,32 M
|0,72
|2026-08-07
|-$0,69 M
|0,69
|2026-08-06
|-$0,90 M
|0,71
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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