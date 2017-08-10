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Технический анализ Filecoin (FIL) за сегодня

Технический анализ Filecoin (FIL) за сегодня

Страница анализа Filecoin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FIL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Filecoin ниже.

Изменение цены Filecoin (FIL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,701---1,77%-11,01%-36,28%
Узнайте больше о цене Filecoin

Поток капитала Filecoin

Чистый притокЦена FILUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,31 M0,71
2026-08-09-$0,43 M0,71
2026-08-08-$0,32 M0,72
2026-08-07-$0,69 M0,69
2026-08-06-$0,90 M0,71

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Filecoin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FIL/USDT
$0,701
$0,701$0,701
-1,60%
1.02M (USDT)
FIL/USDC
$0,7006
$0,7006$0,7006
-1,44%
35.58K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FIL в USD

Сумма

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1 FIL = 0,701 USD

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