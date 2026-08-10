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Технический анализ Harvest Finance (FARM) за сегодня

Технический анализ Harvest Finance (FARM) за сегодня

Страница анализа Harvest Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FARM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Harvest Finance ниже.

Изменение цены Harvest Finance (FARM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$5,191--+1,26%-2,02%-57,97%
Узнайте больше о цене Harvest Finance

Поток капитала Harvest Finance

Чистый притокЦена FARMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M5,19
2026-08-09$0,00 M5,24
2026-08-08$0,00 M5,18
2026-08-07$0,00 M5,20
2026-08-06$0,00 M5,18

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FARM/USDT
$5,192
$5,192$5,192
-0,99%
10.89K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FARM в USD

Сумма

FARM
FARM
USD
USD

1 FARM = 5,191 USD

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