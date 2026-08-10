Технический анализ Energy Web (EWT) за сегодня Страница анализа Energy Web предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EWT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Energy Web ниже. Регистрация

Изменение цены Energy Web (EWT) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,2856 -- +14,42% +2,58% -25,73%

Технические индикаторы Energy Web

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Energy Web на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 0 Покупка 8 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 0 Покупка 8 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 103,0233 102,9966 R2 102,9966 102,9813 R1 102,9833 102,9719 PP 102,9566 102,9566 S1 102,9433 102,9413 S2 102,9166 102,9319 S3 102,9033 102,9166

Рыночные сигналы Energy Web Текущий чистый объем открытых ордеров -0,09M $3,71 M $3,80 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,01 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,08 M 7-дневные активные продажи $0,07 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Energy Web Чистый приток Цена EWTUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,29 2026-08-09 $0,00 M 0,30 2026-08-08 $0,00 M 0,30 2026-08-07 $0,00 M 0,29 2026-08-06 $0,00 M 0,28 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Energy Web (EWT) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Energy Web в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч EWT / USDT $0,2853 $0,2853 $0,2853 -4,96% 108.47K (USDT) Торговля