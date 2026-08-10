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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Energy Web, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Energy Web, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Energy Web (EWT) за сегодня

Технический анализ Energy Web (EWT) за сегодня

Страница анализа Energy Web предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EWT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Energy Web ниже.

Изменение цены Energy Web (EWT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2856--+14,42%+2,58%-25,73%
Узнайте больше о цене Energy Web

Технические индикаторы Energy Web

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Energy Web на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 0
Покупка 8
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 8
Название
Классический
Фибоначчи
R3
103,0233
102,9966
R2
102,9966
102,9813
R1
102,9833
102,9719
PP
102,9566
102,9566
S1
102,9433
102,9413
S2
102,9166
102,9319
S3
102,9033
102,9166

Рыночные сигналы Energy Web

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,09M
$3,71 M
$3,80 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Energy Web

Чистый притокЦена EWTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,29
2026-08-09$0,00 M0,30
2026-08-08$0,00 M0,30
2026-08-07$0,00 M0,29
2026-08-06$0,00 M0,28

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EWT/USDT
$0,2853
$0,2853$0,2853
-4,96%
108.47K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EWT в USD

Сумма

EWT
EWT
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USD

1 EWT = 0,2856 USD

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