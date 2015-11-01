Технический анализ Ethereum Classic (ETC) за сегодня Страница анализа Ethereum Classic предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ETC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ethereum Classic ниже. Регистрация

Изменение цены Ethereum Classic (ETC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $6,5 -- -0,92% -8,20% -31,44%

Технические индикаторы Ethereum Classic

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ethereum Classic на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 1 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 6,4936 6,4923 R2 6,4923 6,4915 R1 6,4916 6,491 PP 6,4903 6,4903 S1 6,4896 6,4895 S2 6,4883 6,489 S3 6,4876 6,4883

Рыночные сигналы Ethereum Classic Текущий чистый объем открытых ордеров -0,12M $9,75 M $9,87 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $2,26 M 3-дневные активные продажи $2,25 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,28M 7-дневные активные покупки $5,85 M 7-дневные активные продажи $6,13 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Ethereum Classic Чистый приток Цена ETCUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,14 M 6,52 2026-08-09 -$0,13 M 6,52 2026-08-08 $0,04 M 6,55 2026-08-07 -$0,21 M 6,49 2026-08-06 -$0,26 M 6,41 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Ethereum Classic (ETC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ethereum Classic в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ETC / USDT $6,5 $6,5 $6,5 -0,44% 8.19K (USDT) Торговля ETC / USDC $6,483 $6,483 $6,483 -0,70% 8.44K (USDT) Торговля ETC / BTC $0,0000999 $0,0000999 $0,0000999 -0,38% 1.30K (USDT) Торговля