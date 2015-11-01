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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ethereum Classic, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ethereum Classic, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Ethereum Classic (ETC) за сегодня

Технический анализ Ethereum Classic (ETC) за сегодня

Страница анализа Ethereum Classic предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ETC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ethereum Classic ниже.

Изменение цены Ethereum Classic (ETC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$6,5---0,92%-8,20%-31,44%
Узнайте больше о цене Ethereum Classic

Технические индикаторы Ethereum Classic

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ethereum Classic на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
6,4936
6,4923
R2
6,4923
6,4915
R1
6,4916
6,491
PP
6,4903
6,4903
S1
6,4896
6,4895
S2
6,4883
6,489
S3
6,4876
6,4883

Рыночные сигналы Ethereum Classic

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,12M
$9,75 M
$9,87 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$2,26 M
3-дневные активные продажи
$2,25 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,28M
7-дневные активные покупки
$5,85 M
7-дневные активные продажи
$6,13 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Ethereum Classic

Чистый притокЦена ETCUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,14 M6,52
2026-08-09-$0,13 M6,52
2026-08-08$0,04 M6,55
2026-08-07-$0,21 M6,49
2026-08-06-$0,26 M6,41

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ETC/USDT
$6,5
$6,5$6,5
-0,44%
8.19K (USDT)
ETC/USDC
$6,483
$6,483$6,483
-0,70%
8.44K (USDT)
ETC/BTC
$0,0000999
$0,0000999$0,0000999
-0,38%
1.30K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ETC в USD

Сумма

ETC
ETC
USD
USD

1 ETC = 6,5 USD

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