Технический анализ Epic Chain (EPIC) за сегодня Страница анализа Epic Chain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EPIC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Epic Chain ниже. Регистрация

Изменение цены Epic Chain (EPIC) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,4929 -- -43,70% +31,75% +35,15%

Технические индикаторы Epic Chain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Epic Chain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 20 Нейтрально 3 Покупка 3 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 1 Покупка 1 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 2 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,4947 0,4946 R2 0,4946 0,4945 R1 0,4945 0,4945 PP 0,4944 0,4944 S1 0,4943 0,4943 S2 0,4942 0,4943 S3 0,4941 0,4942

Рыночные сигналы Epic Chain Текущий чистый объем открытых ордеров -0,71M $6,66 M $7,37 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,09M 3-дневные активные покупки $2,78 M 3-дневные активные продажи $2,69 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,10M 7-дневные активные покупки $4,30 M 7-дневные активные продажи $4,20 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Epic Chain Чистый приток Цена EPICUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$1,74 M 0,53 2026-08-09 -$0,35 M 1,01 2026-08-08 $0,30 M 1,10 2026-08-07 $0,81 M 1,00 2026-08-06 $0,20 M 0,90 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Epic Chain (EPIC) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Epic Chain в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч EPIC / USDT $0,4932 $0,4932 $0,4932 -51,09% 4.99M (USDT) Торговля EPIC / USDC $0,4924 $0,4924 $0,4924 -51,18% 92.87K (USDT) Торговля