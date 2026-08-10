Технический анализ Epic Chain (EPIC) за сегодня
Изменение цены Epic Chain (EPIC)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,4929
|--
|-43,70%
|+31,75%
|+35,15%
Технические индикаторы Epic Chain
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Epic Chain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 12
|Нейтрально 1
|Покупка 1
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 8
|Нейтрально 2
|Покупка 2
Рыночные сигналы Epic Chain
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Epic Chain
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$1,74 M
|0,53
|2026-08-09
|-$0,35 M
|1,01
|2026-08-08
|$0,30 M
|1,10
|2026-08-07
|$0,81 M
|1,00
|2026-08-06
|$0,20 M
|0,90
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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