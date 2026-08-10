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Технический анализ Epic Chain (EPIC) за сегодня

Технический анализ Epic Chain (EPIC) за сегодня

Страница анализа Epic Chain предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EPIC, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Epic Chain ниже.

Изменение цены Epic Chain (EPIC)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,4929---43,70%+31,75%+35,15%
Узнайте больше о цене Epic Chain

Технические индикаторы Epic Chain

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Epic Chain на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 20
Нейтрально 3
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 1Покупка 1
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,4947
0,4946
R2
0,4946
0,4945
R1
0,4945
0,4945
PP
0,4944
0,4944
S1
0,4943
0,4943
S2
0,4942
0,4943
S3
0,4941
0,4942

Рыночные сигналы Epic Chain

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,71M
$6,66 M
$7,37 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,09M
3-дневные активные покупки
$2,78 M
3-дневные активные продажи
$2,69 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,10M
7-дневные активные покупки
$4,30 M
7-дневные активные продажи
$4,20 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Epic Chain

Чистый притокЦена EPICUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$1,74 M0,53
2026-08-09-$0,35 M1,01
2026-08-08$0,30 M1,10
2026-08-07$0,81 M1,00
2026-08-06$0,20 M0,90

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Epic Chain

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EPIC/USDT
$0,4932
$0,4932$0,4932
-51,09%
4.99M (USDT)
EPIC/USDC
$0,4924
$0,4924$0,4924
-51,18%
92.87K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EPIC в USD

Сумма

EPIC
EPIC
USD
USD

1 EPIC = 0,4929 USD

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