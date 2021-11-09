Технический анализ ENS (ENS) за сегодня
Изменение цены ENS (ENS)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$4,258
|--
|+1,04%
|+1,62%
|-39,57%
Технические индикаторы ENS
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ENS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 14
|Нейтрально 0
|Покупка 0
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 5
|Нейтрально 4
|Покупка 3
Рыночные сигналы ENS
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала ENS
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,00 M
|4,27
|2026-08-09
|$0,04 M
|4,30
|2026-08-08
|-$0,05 M
|4,32
|2026-08-07
|$0,01 M
|4,25
|2026-08-06
|$0,02 M
|4,20
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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