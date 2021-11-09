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Технический анализ ENS (ENS) за сегодня

Технический анализ ENS (ENS) за сегодня

Страница анализа ENS предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ENS, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе ENS ниже.

Изменение цены ENS (ENS)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$4,258--+1,04%+1,62%-39,57%
Узнайте больше о цене ENS

Технические индикаторы ENS

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот ENS на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 19
Нейтрально 4
Покупка 3
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 5Нейтрально 4Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
4,2503
4,2496
R2
4,2496
4,2492
R1
4,2493
4,249
PP
4,2486
4,2486
S1
4,2483
4,2482
S2
4,2476
4,248
S3
4,2473
4,2476

Рыночные сигналы ENS

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,82M
$11,67 M
$10,85 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,23 M
3-дневные активные продажи
$0,22 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,12M
7-дневные активные покупки
$0,99 M
7-дневные активные продажи
$0,87 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала ENS

Чистый притокЦена ENSUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M4,27
2026-08-09$0,04 M4,30
2026-08-08-$0,05 M4,32
2026-08-07$0,01 M4,25
2026-08-06$0,02 M4,20

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о ENS

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ENS/USDT
$4,257
$4,257$4,257
-1,16%
13.19K (USDT)
ENS/USDC
$4,252
$4,252$4,252
-1,09%
6.19K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ENS в USD

Сумма

ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 4,258 USD

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