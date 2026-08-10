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Технический анализ MULTIVERSX (EGLD) за сегодня

Технический анализ MULTIVERSX (EGLD) за сегодня

Страница анализа MULTIVERSX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EGLD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе MULTIVERSX ниже.

Изменение цены MULTIVERSX (EGLD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$2,685--+0,93%-5,33%-42,51%
Узнайте больше о цене MULTIVERSX

Технические индикаторы MULTIVERSX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот MULTIVERSX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 4
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 4Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
2,6826
2,6823
R2
2,6823
2,6819
R1
2,6816
2,6817
PP
2,6813
2,6813
S1
2,6806
2,6809
S2
2,6803
2,6807
S3
2,6796
2,6803

Рыночные сигналы MULTIVERSX

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,10M
$5,88 M
$5,98 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,07M
3-дневные активные покупки
$0,43 M
3-дневные активные продажи
$0,50 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,11M
7-дневные активные покупки
$1,20 M
7-дневные активные продажи
$1,31 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала MULTIVERSX

Чистый притокЦена EGLDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M2,69
2026-08-09$0,00 M2,70
2026-08-08$0,01 M2,69
2026-08-07-$0,09 M2,67
2026-08-06-$0,09 M2,80

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о MULTIVERSX

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EGLD/USDT
$2,685
$2,685$2,685
-0,62%
23.48K (USDT)
EGLD/USDC
$2,681
$2,681$2,681
-0,85%
19.46K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EGLD в USD

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USD

1 EGLD = 2,685 USD

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