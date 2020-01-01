Токеномика EDU Coin (EDU)

Токеномика EDU Coin (EDU)

Откройте для себя ключевую информацию о EDU Coin (EDU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о EDU Coin (EDU)

Протокол Open Campus Protocol - это децентрализованное решение для педагогов, создателей контента, родителей, студентов и со-издателей, призванное решить основные проблемы современного образования. По своей сути, протокол Open Campus Protocol - это инициатива, управляемая сообществом, которая использует силу технологии блокчейн для создания более справедливой системы образования. Децентрализуя создание и распространение образовательного контента, протокол Open Campus Protocol предоставляет учащимся доступ к более разнообразному образовательному контенту, а педагогам - новые возможности для получения дохода и признания их вклада.

Официальный сайт:
https://www.opencampus.xyz/
Whitepaper:
https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639

Токеномика и анализ цен EDU Coin (EDU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене EDU Coin (EDU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 54,38M
$ 54,38M$ 54,38M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 410,72M
$ 410,72M$ 410,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 132,40M
$ 132,40M$ 132,40M
Исторический максимум:
$ 1,54
$ 1,54$ 1,54
Исторический минимум:
$ 0,09420856728557322
$ 0,09420856728557322$ 0,09420856728557322
Текущая цена:
$ 0,1324
$ 0,1324$ 0,1324

Токеномика EDU Coin (EDU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики EDU Coin (EDU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EDU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EDU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDU, изучите текущую цену EDU!

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История цены EDU Coin (EDU)

Анализ истории цены EDU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.