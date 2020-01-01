Токеномика EDU Coin (EDU) Откройте для себя ключевую информацию о EDU Coin (EDU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о EDU Coin (EDU) Протокол Open Campus Protocol - это децентрализованное решение для педагогов, создателей контента, родителей, студентов и со-издателей, призванное решить основные проблемы современного образования. По своей сути, протокол Open Campus Protocol - это инициатива, управляемая сообществом, которая использует силу технологии блокчейн для создания более справедливой системы образования. Децентрализуя создание и распространение образовательного контента, протокол Open Campus Protocol предоставляет учащимся доступ к более разнообразному образовательному контенту, а педагогам - новые возможности для получения дохода и признания их вклада. Официальный сайт: https://www.opencampus.xyz/ Whitepaper: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Купить EDU сейчас!

Токеномика и анализ цен EDU Coin (EDU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене EDU Coin (EDU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 54,38M $ 54,38M $ 54,38M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 410,72M $ 410,72M $ 410,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 132,40M $ 132,40M $ 132,40M Исторический максимум: $ 1,54 $ 1,54 $ 1,54 Исторический минимум: $ 0,09420856728557322 $ 0,09420856728557322 $ 0,09420856728557322 Текущая цена: $ 0,1324 $ 0,1324 $ 0,1324 Узнайте больше о цене EDU Coin (EDU)

Токеномика EDU Coin (EDU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики EDU Coin (EDU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EDU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EDU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EDU, изучите текущую цену EDU!

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