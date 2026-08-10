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Технический анализ EDU Coin (EDU) за сегодня

Технический анализ EDU Coin (EDU) за сегодня

Страница анализа EDU Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EDU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе EDU Coin ниже.

Изменение цены EDU Coin (EDU)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,03745--+13,96%+23,02%-27,34%
Узнайте больше о цене EDU Coin

Технические индикаторы EDU Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EDU Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 4
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,03752
0,03751
R2
0,03751
0,0375
R1
0,0375
0,0375
PP
0,03749
0,03749
S1
0,03748
0,03748
S2
0,03747
0,03748
S3
0,03746
0,03747

Рыночные сигналы EDU Coin

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,24M
$7,62 M
$7,86 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$0,28 M
3-дневные активные продажи
$0,27 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,49 M
7-дневные активные продажи
$0,49 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала EDU Coin

Чистый притокЦена EDUUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M0,04
2026-08-09$0,02 M0,04
2026-08-08$0,00 M0,04
2026-08-07$0,00 M0,04
2026-08-06-$0,06 M0,03

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EDU/USDT
$0,03746
$0,03746$0,03746
+1,24%
1.66M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EDU в USD

Сумма

EDU
EDU
USD
USD

1 EDU = 0,03744 USD

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