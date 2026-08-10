Технический анализ EDU Coin (EDU) за сегодня Страница анализа EDU Coin предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EDU, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе EDU Coin ниже. Регистрация

Изменение цены EDU Coin (EDU) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,03745 -- +13,96% +23,02% -27,34%

Технические индикаторы EDU Coin

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот EDU Coin на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 4 Покупка 14 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 2 Нейтрально 0 Покупка 12 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 4 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,03752 0,03751 R2 0,03751 0,0375 R1 0,0375 0,0375 PP 0,03749 0,03749 S1 0,03748 0,03748 S2 0,03747 0,03748 S3 0,03746 0,03747

Рыночные сигналы EDU Coin Текущий чистый объем открытых ордеров -0,24M $7,62 M $7,86 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $0,28 M 3-дневные активные продажи $0,27 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,49 M 7-дневные активные продажи $0,49 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала EDU Coin Чистый приток Цена EDUUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,03 M 0,04 2026-08-09 $0,02 M 0,04 2026-08-08 $0,00 M 0,04 2026-08-07 $0,00 M 0,04 2026-08-06 -$0,06 M 0,03 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте EDU Coin (EDU) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы EDU Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч EDU / USDT $0,03746 $0,03746 $0,03746 +1,24% 1.66M (USDT) Торговля