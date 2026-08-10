Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по DYdX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по DYdX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о DYDX

Информация о цене DYDX

Что такое DYDX

Whitepaper DYDX

Официальный сайт DYDX

Токеномика DYDX

Прогноз цен DYDX

История DYDX

Руководство по покупке DYDX

Конвертер валют DYDX в фиат

DYDX на споте

Фьючерсы DYDX USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ dYdX (DYDX) за сегодня

Технический анализ dYdX (DYDX) за сегодня

Страница анализа dYdX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DYDX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе dYdX ниже.

Изменение цены dYdX (DYDX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,114--+1,76%-11,86%-30,16%
Узнайте больше о цене dYdX

Технические индикаторы DYdX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DYdX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 4
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,114
0,114
R2
0,114
0,1139
R1
0,1139
0,1139
PP
0,1139
0,1139
S1
0,1138
0,1138
S2
0,1138
0,1138
S3
0,1137
0,1138

Рыночные сигналы DYdX

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,64M
$12,92 M
$14,57 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,04M
3-дневные активные покупки
$0,39 M
3-дневные активные продажи
$0,43 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,05M
7-дневные активные покупки
$4,25 M
7-дневные активные продажи
$4,30 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DYdX

Чистый притокЦена DYDXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,11
2026-08-09$0,06 M0,12
2026-08-08$0,08 M0,12
2026-08-07$0,00 M0,11
2026-08-06-$0,04 M0,12

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о dYdX

Торгуйте dYdX (DYDX) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы dYdX в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DYDX/USDT
$0,11399
$0,11399$0,11399
-1,02%
575.85K (USDT)
DYDX/USDC
$0,11396
$0,11396$0,11396
-0,84%
482.17K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DYDX в USD

Сумма

DYDX
DYDX
USD
USD

1 DYDX = 0,114 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.