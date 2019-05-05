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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Polkadot, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Polkadot, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Polkadot (DOT) за сегодня

Технический анализ Polkadot (DOT) за сегодня

Страница анализа Polkadot предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DOT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Polkadot ниже.

Изменение цены Polkadot (DOT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,8077--+0,41%-8,22%-39,32%
Узнайте больше о цене Polkadot

Технические индикаторы Polkadot

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Polkadot на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:НейтральноПродажа 7Нейтрально 1Покупка 6
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 2Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,8087
0,8084
R2
0,8084
0,808
R1
0,8077
0,8078
PP
0,8074
0,8074
S1
0,8067
0,807
S2
0,8064
0,8068
S3
0,8057
0,8064

Рыночные сигналы Polkadot

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,45M
$27,77 M
$29,22 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,02M
3-дневные активные покупки
$32,47 M
3-дневные активные продажи
$32,49 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,92M
7-дневные активные покупки
$93,55 M
7-дневные активные продажи
$92,63 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Polkadot

Чистый притокЦена DOTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,15 M0,81
2026-08-09-$0,08 M0,81
2026-08-08$0,22 M0,82
2026-08-07-$0,15 M0,81
2026-08-06-$0,51 M0,82

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Polkadot

Торгуйте Polkadot (DOT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Polkadot в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOT/USDT
$0,8075
$0,8075$0,8075
-0,51%
1.14M (USDT)
DOT/USDC
$0,8072
$0,8072$0,8072
-0,33%
137.67K (USDT)
DOT/BTC
$0,00001242
$0,00001242$0,00001242
-0,40%
10.40K (USDT)
DOT/USD1
$0,8072
$0,8072$0,8072
-0,40%
65.11K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DOT в USD

Сумма

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DOT
USD
USD

1 DOT = 0,8077 USD

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