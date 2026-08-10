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Технический анализ DODO (DODO) за сегодня

Технический анализ DODO (DODO) за сегодня

Страница анализа DODO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DODO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DODO ниже.

Изменение цены DODO (DODO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02201--+17,32%+36,45%+9,55%
Узнайте больше о цене DODO

Технические индикаторы DODO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DODO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 8
Нейтрально 0
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 0Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02228
0,02227
R2
0,02227
0,02225
R1
0,02224
0,02224
PP
0,02223
0,02223
S1
0,0222
0,02221
S2
0,02219
0,0222
S3
0,02216
0,02219

Рыночные сигналы DODO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,17M
$1,43 M
$1,60 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$1,13 M
3-дневные активные продажи
$1,12 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,04M
7-дневные активные покупки
$7,38 M
7-дневные активные продажи
$7,34 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DODO

Чистый притокЦена DODOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,75 M0,02
2026-08-09-$0,07 M0,02
2026-08-08$0,20 M0,02
2026-08-07-$0,30 M0,02
2026-08-06$0,21 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DODO/USDT
$0,02201
$0,02201$0,02201
+7,05%
9.70M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DODO в USD

Сумма

DODO
DODO
USD
USD

1 DODO = 0,02201 USD

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