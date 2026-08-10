Технический анализ DODO (DODO) за сегодня Страница анализа DODO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DODO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DODO ниже. Регистрация

Изменение цены DODO (DODO) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02201 -- +17,32% +36,45% +9,55%

Технические индикаторы DODO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DODO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 18 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 0 Покупка 14 Технические индикаторы : Продажа Продажа 8 Нейтрально 0 Покупка 4 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02228 0,02227 R2 0,02227 0,02225 R1 0,02224 0,02224 PP 0,02223 0,02223 S1 0,0222 0,02221 S2 0,02219 0,0222 S3 0,02216 0,02219

Рыночные сигналы DODO Текущий чистый объем открытых ордеров -0,17M $1,43 M $1,60 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $1,13 M 3-дневные активные продажи $1,12 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,04M 7-дневные активные покупки $7,38 M 7-дневные активные продажи $7,34 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала DODO Чистый приток Цена DODOUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,75 M 0,02 2026-08-09 -$0,07 M 0,02 2026-08-08 $0,20 M 0,02 2026-08-07 -$0,30 M 0,02 2026-08-06 $0,21 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте DODO (DODO) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DODO в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DODO / USDT $0,02201 $0,02201 $0,02201 +7,05% 9.70M (USDT) Торговля