Токеномика DEB (DEB) Откройте для себя ключевую информацию о DEB (DEB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DEB (DEB) AndusChain - это публичный блокчейн без права доступа, который обеспечивает устойчивую децентрализацию. Он имеет первый в мире алгоритм консенсуса "deb", который предоставляет равные возможности для майнинга независимо от вычислительной мощности или мощности ставки. У него самый высокий TPS (1 000 TPS) среди публичных блокчейнов без права доступа, а также очень низкая плата за передачу данных. Благодаря этим функциональным преимуществам Anduschain расширяет различные сферы бизнеса. Официальный сайт: https://www.anduschain.io/ Whitepaper: https://www.anduschain.io/wp-content/pdf/AndUsChain_whtepaper_ENG.pdf Обозреватель блоков: https://explorer.anduschain.io/ Купить DEB сейчас!

Токеномика и анализ цен DEB (DEB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEB (DEB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1695 $ 0,1695 $ 0,1695 Исторический минимум: $ 0,0010047990098684 $ 0,0010047990098684 $ 0,0010047990098684 Текущая цена: $ 0,002202 $ 0,002202 $ 0,002202 Узнайте больше о цене DEB (DEB)

Токеномика DEB (DEB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEB (DEB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEB, изучите текущую цену DEB!

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