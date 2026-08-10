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Технический анализ Decred (DCR) за сегодня

Технический анализ Decred (DCR) за сегодня

Страница анализа Decred предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DCR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Decred ниже.

Изменение цены Decred (DCR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$12,966---0,82%+15,68%-30,56%
Узнайте больше о цене Decred

Поток капитала Decred

Чистый притокЦена DCRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M13,01
2026-08-09$0,02 M12,96
2026-08-08$0,02 M12,89
2026-08-07$0,01 M12,79
2026-08-06-$0,03 M12,77

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DCR/USDT
$12,966
$12,966$12,966
+0,03%
6.87K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DCR в USD

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USD

1 DCR = 12,966 USD

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