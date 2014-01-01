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Технический анализ DASH (DASH) за сегодня

Технический анализ DASH (DASH) за сегодня

Страница анализа DASH предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DASH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DASH ниже.

Изменение цены DASH (DASH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$31,13--+0,51%-10,47%-31,86%
Узнайте больше о цене DASH

Технические индикаторы DASH

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DASH на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
31,0633
31,0566
R2
31,0566
31,0528
R1
31,0533
31,0504
PP
31,0466
31,0466
S1
31,0433
31,0428
S2
31,0366
31,0404
S3
31,0333
31,0366

Рыночные сигналы DASH

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,05M
$3,33 M
$3,28 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,22M
3-дневные активные покупки
$1,74 M
3-дневные активные продажи
$1,51 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,49M
7-дневные активные покупки
$5,14 M
7-дневные активные продажи
$4,65 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала DASH

Чистый притокЦена DASHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,32 M31,17
2026-08-09$0,57 M31,84
2026-08-08$0,37 M31,52
2026-08-07$0,15 M31,08
2026-08-06-$0,46 M30,39

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о DASH

Торгуйте DASH (DASH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DASH в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DASH/USDT
$31,13
$31,13$31,13
-2,22%
9.16K (USDT)
DASH/USDC
$31,08
$31,08$31,08
-2,35%
1.74K (USDT)
DASH/BTC
$0,0004785
$0,0004785$0,0004785
-1,94%
268.77 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DASH в USD

Сумма

DASH
DASH
USD
USD

1 DASH = 31,13 USD

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