Технический анализ DASH (DASH) за сегодня Страница анализа DASH предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DASH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе DASH ниже. Регистрация

Изменение цены DASH (DASH) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $31,13 -- +0,51% -10,47% -31,86%

Технические индикаторы DASH

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот DASH на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 12 Нейтрально 0 Покупка 2 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 5 Нейтрально 2 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 31,0633 31,0566 R2 31,0566 31,0528 R1 31,0533 31,0504 PP 31,0466 31,0466 S1 31,0433 31,0428 S2 31,0366 31,0404 S3 31,0333 31,0366

Рыночные сигналы DASH Текущий чистый объем открытых ордеров 0,05M $3,33 M $3,28 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,22M 3-дневные активные покупки $1,74 M 3-дневные активные продажи $1,51 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,49M 7-дневные активные покупки $5,14 M 7-дневные активные продажи $4,65 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала DASH Чистый приток Цена DASHUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,32 M 31,17 2026-08-09 $0,57 M 31,84 2026-08-08 $0,37 M 31,52 2026-08-07 $0,15 M 31,08 2026-08-06 -$0,46 M 30,39 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте DASH (DASH) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы DASH в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч DASH / USDT $31,13 $31,13 $31,13 -2,22% 9.16K (USDT) Торговля DASH / USDC $31,08 $31,08 $31,08 -2,35% 1.74K (USDT) Торговля DASH / BTC $0,0004785 $0,0004785 $0,0004785 -1,94% 268.77 (USDT) Торговля