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Технический анализ Curve (CRV) за сегодня

Технический анализ Curve (CRV) за сегодня

Страница анализа Curve предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CRV, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Curve ниже.

Изменение цены Curve (CRV)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,2404--+18,30%+17,03%-16,21%
Узнайте больше о цене Curve

Технические индикаторы Curve

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Curve на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная покупка
Продажа 3
Нейтрально 6
Покупка 17
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 3Покупка 10
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 3Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,2404
0,2403
R2
0,2403
0,2402
R1
0,2402
0,2402
PP
0,2401
0,2401
S1
0,24
0,24
S2
0,2399
0,24
S3
0,2398
0,2399

Рыночные сигналы Curve

Текущий чистый объем открытых ордеров
-2,22M
$16,31 M
$18,53 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,12M
3-дневные активные покупки
$4,06 M
3-дневные активные продажи
$3,94 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,09M
7-дневные активные покупки
$6,63 M
7-дневные активные продажи
$6,72 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Curve

Чистый притокЦена CRVUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,15 M0,24
2026-08-09$0,94 M0,24
2026-08-08$0,50 M0,23
2026-08-07-$0,13 M0,21
2026-08-06$0,09 M0,21

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CRV/USDT
$0,2404
$0,2404$0,2404
-0,49%
3.00M (USDT)
CRV/USDC
$0,2405
$0,2405$0,2405
-0,33%
269.81K (USDT)
CRV/ETH
$0,00012506
$0,00012506$0,00012506
-0,20%
20.27K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CRV в USD

Сумма

CRV
CRV
USD
USD

1 CRV = 0,2404 USD

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