Технический анализ Core DAO (CORE) за сегодня Страница анализа Core DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CORE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Core DAO ниже. Регистрация

Изменение цены Core DAO (CORE) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,02019 -- -3,49% -20,17% -52,40%

Технические индикаторы Core DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Core DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 11 Нейтрально 9 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 10 Нейтрально 4 Покупка 0 Технические индикаторы : Активная покупка Продажа 1 Нейтрально 5 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,02019 0,02018 R2 0,02018 0,02018 R1 0,02018 0,02018 PP 0,02017 0,02017 S1 0,02017 0,02017 S2 0,02016 0,02017 S3 0,02016 0,02016

Рыночные сигналы Core DAO Текущий чистый объем открытых ордеров 0,16M $6,15 M $5,99 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,18 M 3-дневные активные продажи $0,19 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 7-дневные активные покупки $0,80 M 7-дневные активные продажи $0,79 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Core DAO Чистый приток Цена COREUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,02 2026-08-09 $0,00 M 0,02 2026-08-08 -$0,04 M 0,02 2026-08-07 -$0,07 M 0,02 2026-08-06 -$0,01 M 0,02 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Core DAO (CORE) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Core DAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CORE / USDT $0,02018 $0,02018 $0,02018 -0,19% 3.99M (USDT) Торговля