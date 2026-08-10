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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Core DAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Core DAO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Core DAO (CORE) за сегодня

Технический анализ Core DAO (CORE) за сегодня

Страница анализа Core DAO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CORE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Core DAO ниже.

Изменение цены Core DAO (CORE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,02019---3,49%-20,17%-52,40%
Узнайте больше о цене Core DAO

Технические индикаторы Core DAO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Core DAO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 11
Нейтрально 9
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 10Нейтрально 4Покупка 0
Технические индикаторы:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 5Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,02019
0,02018
R2
0,02018
0,02018
R1
0,02018
0,02018
PP
0,02017
0,02017
S1
0,02017
0,02017
S2
0,02016
0,02017
S3
0,02016
0,02016

Рыночные сигналы Core DAO

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,16M
$6,15 M
$5,99 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,18 M
3-дневные активные продажи
$0,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,80 M
7-дневные активные продажи
$0,79 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Core DAO

Чистый притокЦена COREUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,02
2026-08-09$0,00 M0,02
2026-08-08-$0,04 M0,02
2026-08-07-$0,07 M0,02
2026-08-06-$0,01 M0,02

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Core DAO

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CORE/USDT
$0,02018
$0,02018$0,02018
-0,19%
3.99M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CORE в USD

Сумма

CORE
CORE
USD
USD

1 CORE = 0,02019 USD

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