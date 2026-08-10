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Технический анализ Compound (COMP) за сегодня

Технический анализ Compound (COMP) за сегодня

Страница анализа Compound предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COMP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Compound ниже.

Изменение цены Compound (COMP)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$16,6--+1,21%-2,07%-30,98%
Узнайте больше о цене Compound

Технические индикаторы Compound

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Compound на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 17
Нейтрально 2
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
16,5933
16,5866
R2
16,5866
16,5828
R1
16,5833
16,5804
PP
16,5766
16,5766
S1
16,5733
16,5728
S2
16,5666
16,5704
S3
16,5633
16,5666

Рыночные сигналы Compound

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,24M
$3,41 M
$3,17 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,16 M
3-дневные активные продажи
$0,14 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$0,56 M
7-дневные активные продажи
$0,58 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Compound

Чистый притокЦена COMPUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,06 M16,60
2026-08-09-$0,01 M16,70
2026-08-08$0,14 M16,78
2026-08-07$0,07 M16,64
2026-08-06$0,11 M16,29

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Compound

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
COMP/USDT
$16,59
$16,59$16,59
-0,71%
3.17K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор COMP в USD

Сумма

COMP
COMP
USD
USD

1 COMP = 16,6 USD

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