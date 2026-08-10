Технический анализ Compound (COMP) за сегодня Страница анализа Compound предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике COMP, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Compound ниже. Регистрация

Изменение цены Compound (COMP) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $16,6 -- +1,21% -2,07% -30,98%

Технические индикаторы Compound

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Compound на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 17 Нейтрально 2 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 16,5933 16,5866 R2 16,5866 16,5828 R1 16,5833 16,5804 PP 16,5766 16,5766 S1 16,5733 16,5728 S2 16,5666 16,5704 S3 16,5633 16,5666

Рыночные сигналы Compound Текущий чистый объем открытых ордеров 0,24M $3,41 M $3,17 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 3-дневные активные покупки $0,16 M 3-дневные активные продажи $0,14 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $0,56 M 7-дневные активные продажи $0,58 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Compound Чистый приток Цена COMPUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,06 M 16,60 2026-08-09 -$0,01 M 16,70 2026-08-08 $0,14 M 16,78 2026-08-07 $0,07 M 16,64 2026-08-06 $0,11 M 16,29 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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