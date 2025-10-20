Что такое Alliance Games (COA)

Alliance Games – это децентрализованная сеть, которая объединяет создание игр на базе искусственного интеллекта, многопользовательскую сеть с интеграцией блокчейна и распределенную систему рабочих нодов, чтобы переосмыслить способы создания, хостинга и монетизации игр. Нативный токен $COA обеспечивает работу всей экосистемы: разработчики используют его для доступа к инфраструктуре, операторы нодов – для получения вознаграждений, а пользователи – для стейкинга, управления и разблокировки премиум-функций.

Токеномика Alliance Games (COA)

Понимание токеномики Alliance Games (COA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COA прямо сейчас!

Источники Alliance Games

Для более глубокого понимания Alliance Games рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alliance Games Сколько стоит Alliance Games (COA) на сегодня? Актуальная цена COA в USD – 0,00559 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена COA в USD? $ 0,00559 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена COA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Alliance Games? Рыночная капитализация COA составляет $ 2,32M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение COA? Циркулирующее предложение COA составляет 414,42M USD . Какова была максимальная цена (ATH) COA? COA достиг максимальной цены (ATH) в 0,03474769210606202 USD . Какова была минимальная цена COA за все время (ATL)? COA достиг минимальной цены (ATL) в 0,003300711612594677 USD . Каков объем торгов COA? Объем торгов за последние 24 часа для COA составляет $ 17,36K USD . Вырастет ли COA в цене в этом году? COA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COA для более подробного анализа.

