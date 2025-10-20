Текущая цена Alliance Games сегодня составляет 0.00559 USD. Следите за обновлениями цены COA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Alliance Games сегодня составляет 0.00559 USD. Следите за обновлениями цены COA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены COA прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 COA в USD:

$0,00559
+1,08%1D
USD
График цены Alliance Games (COA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:41:56 (UTC+8)

Информация о ценах Alliance Games (COA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00519
Мин 24Ч
$ 0,00641
Макс 24Ч

$ 0,00519
$ 0,00641
$ 0,03474769210606202
$ 0,003300711612594677
+1,08%

+1,08%

-27,69%

-27,69%

Текущая цена Alliance Games (COA) составляет $ 0,00559. За последние 24 часа COA торговался в диапазоне от $ 0,00519 до $ 0,00641, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена COA за все время составляет $ 0,03474769210606202, а минимальная – $ 0,003300711612594677.

Что касается краткосрочной динамики, COA изменился на +1,08% за последний час, на +1,08% за 24 часа и на -27,69% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alliance Games (COA)

No.1759

$ 2,32M
$ 17,36K
$ 11,18M
414,42M
2 000 000 000
2 000 000 000
20,72%

BSC

Текущая рыночная капитализация Alliance Games составляет $ 2,32M, при 24-часовом объеме торгов $ 17,36K. Циркулируещее обращение COA составляет 414,42M, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,18M.

История цен Alliance Games (COA) в USD

Отслеживайте изменения цены Alliance Games за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0000597+1,08%
30 дней$ +0,00196+53,99%
60 дней$ -0,00037-6,21%
90 дней$ -0,00491-46,77%
Изменение цены Alliance Games сегодня

Сегодня для COA зафиксировано изменение $ +0,0000597 (+1,08%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Alliance Games за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,00196 (+53,99%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Alliance Games за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то COA изменился на $ -0,00037 (-6,21%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Alliance Games за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,00491 (-46,77%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Alliance Games (COA)?

Просмотеть страницу истории цен Alliance Games.

Что такое Alliance Games (COA)

Alliance Games – это децентрализованная сеть, которая объединяет создание игр на базе искусственного интеллекта, многопользовательскую сеть с интеграцией блокчейна и распределенную систему рабочих нодов, чтобы переосмыслить способы создания, хостинга и монетизации игр. Нативный токен $COA обеспечивает работу всей экосистемы: разработчики используют его для доступа к инфраструктуре, операторы нодов – для получения вознаграждений, а пользователи – для стейкинга, управления и разблокировки премиум-функций.

Alliance Games доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Alliance Games. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга COA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Alliance Games в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Alliance Games простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Alliance Games (USD)

Сколько будет стоить Alliance Games (COA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alliance Games (COA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alliance Games.

Проверьте прогноз цены Alliance Games!

Токеномика Alliance Games (COA)

Понимание токеномики Alliance Games (COA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена COA прямо сейчас!

Как купить Alliance Games (COA)

Ищете как купить Alliance Games? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Alliance Games на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

COA на местную валюту

Источники Alliance Games

Для более глубокого понимания Alliance Games рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Alliance Games
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alliance Games

Сколько стоит Alliance Games (COA) на сегодня?
Актуальная цена COA в USD – 0,00559 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена COA в USD?
Текущая цена COA в USD составляет $ 0,00559. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alliance Games?
Рыночная капитализация COA составляет $ 2,32M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение COA?
Циркулирующее предложение COA составляет 414,42M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) COA?
COA достиг максимальной цены (ATH) в 0,03474769210606202 USD.
Какова была минимальная цена COA за все время (ATL)?
COA достиг минимальной цены (ATL) в 0,003300711612594677 USD.
Каков объем торгов COA?
Объем торгов за последние 24 часа для COA составляет $ 17,36K USD.
Вырастет ли COA в цене в этом году?
COA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены COA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 16:41:56 (UTC+8)

