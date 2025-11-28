Токеномика Alliance Games (COA)

Откройте для себя ключевую информацию о Alliance Games (COA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:33:58 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Alliance Games (COA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alliance Games (COA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 887,49K
$ 887,49K
Общее предложение:
$ 2,00B
$ 2,00B
Оборотное предложение:
$ 414,72M
$ 414,72M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,28M
$ 4,28M
Исторический максимум:
$ 0,027
$ 0,027
Исторический минимум:
$ 0,001969528474311044
$ 0,001969528474311044
Текущая цена:
$ 0,00214
$ 0,00214

Информация о Alliance Games (COA)

Alliance Games – это децентрализованная сеть, которая объединяет создание игр на базе искусственного интеллекта, многопользовательскую сеть с интеграцией блокчейна и распределенную систему рабочих нодов, чтобы переосмыслить способы создания, хостинга и монетизации игр. Нативный токен $COA обеспечивает работу всей экосистемы: разработчики используют его для доступа к инфраструктуре, операторы нодов – для получения вознаграждений, а пользователи – для стейкинга, управления и разблокировки премиум-функций.

Официальный сайт:
https://alliancegames.xyz/
Whitepaper:
https://alliance-games.gitbook.io/alliance-games-gitbook
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xA992ffb0C9B753307B9704079c61DB4e405DeFfd

Токеномика Alliance Games (COA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Alliance Games (COA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов COA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов COA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой COA, изучите текущую цену COA!

