Alliance Games – это децентрализованная сеть, которая объединяет создание игр на базе искусственного интеллекта, многопользовательскую сеть с интеграцией блокчейна и распределенную систему рабочих нодов, чтобы переосмыслить способы создания, хостинга и монетизации игр. Нативный токен $COA обеспечивает работу всей экосистемы: разработчики используют его для доступа к инфраструктуре, операторы нодов – для получения вознаграждений, а пользователи – для стейкинга, управления и разблокировки премиум-функций.