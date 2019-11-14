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Технический анализ Nervos Network (CKB) за сегодня

Технический анализ Nervos Network (CKB) за сегодня

Страница анализа Nervos Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CKB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Nervos Network ниже.

Изменение цены Nervos Network (CKB)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,0008648--+7,32%-5,06%-48,41%
Узнайте больше о цене Nervos Network

Технические индикаторы Nervos Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Nervos Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 4
Нейтрально 7
Покупка 15
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 2Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,000864
0,000864
R2
0,000864
0,000863
R1
0,000863
0,000863
PP
0,000863
0,000863
S1
0,000862
0,000862
S2
0,000862
0,000862
S3
0,000861
0,000862

Рыночные сигналы Nervos Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,06M
$7,38 M
$7,44 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,09 M
3-дневные активные продажи
$0,09 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,19 M
7-дневные активные продажи
$0,18 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Nervos Network

Чистый притокЦена CKBUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,01 M0,00
2026-08-09$0,03 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,01 M0,00
2026-08-06-$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Nervos Network

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CKB/USDT
$0,0008648
$0,0008648$0,0008648
-1,69%
65.57M (USDT)
CKB/USDC
$0,0008645
$0,0008645$0,0008645
-1,73%
65.05M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CKB в USD

Сумма

CKB
CKB
USD
USD

1 CKB = 0,0008648 USD

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