Технический анализ Nervos Network (CKB) за сегодня Страница анализа Nervos Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CKB, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Nervos Network ниже. Регистрация

Изменение цены Nervos Network (CKB) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,0008648 -- +7,32% -5,06% -48,41%

Технические индикаторы Nervos Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Nervos Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Покупка Продажа 4 Нейтрально 7 Покупка 15 Скользящие средние : Активная покупка Продажа 0 Нейтрально 2 Покупка 12 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 5 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,000864 0,000864 R2 0,000864 0,000863 R1 0,000863 0,000863 PP 0,000863 0,000863 S1 0,000862 0,000862 S2 0,000862 0,000862 S3 0,000861 0,000862

Рыночные сигналы Nervos Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,06M $7,38 M $7,44 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,09 M 3-дневные активные продажи $0,09 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,19 M 7-дневные активные продажи $0,18 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Nervos Network Чистый приток Цена CKBUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,01 M 0,00 2026-08-09 $0,03 M 0,00 2026-08-08 $0,00 M 0,00 2026-08-07 $0,01 M 0,00 2026-08-06 -$0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Nervos Network (CKB) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Nervos Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CKB / USDT $0,0008648 $0,0008648 $0,0008648 -1,69% 65.57M (USDT) Торговля CKB / USDC $0,0008645 $0,0008645 $0,0008645 -1,73% 65.05M (USDT) Торговля