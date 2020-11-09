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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CONFLUX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CONFLUX, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ CONFLUX (CFX) за сегодня

Технический анализ CONFLUX (CFX) за сегодня

Страница анализа CONFLUX предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CFX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CONFLUX ниже.

Изменение цены CONFLUX (CFX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04233--+3,52%-1,91%-33,46%
Узнайте больше о цене CONFLUX

Технические индикаторы CONFLUX

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CONFLUX на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 3
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 1Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0423
0,04229
R2
0,04229
0,04229
R1
0,04229
0,04229
PP
0,04228
0,04228
S1
0,04228
0,04228
S2
0,04227
0,04228
S3
0,04227
0,04227

Рыночные сигналы CONFLUX

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,81M
$12,92 M
$13,73 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,10M
3-дневные активные покупки
$0,34 M
3-дневные активные продажи
$0,44 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,35M
7-дневные активные покупки
$2,00 M
7-дневные активные продажи
$2,35 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CONFLUX

Чистый притокЦена CFXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,03 M0,04
2026-08-09-$0,07 M0,04
2026-08-08$0,04 M0,04
2026-08-07-$0,04 M0,04
2026-08-06-$0,05 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о CONFLUX

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CFX/USDT
$0,04233
$0,04233$0,04233
+1,14%
1.44M (USDT)
CFX/USDC
$0,04232
$0,04232$0,04232
+1,12%
1.28M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CFX в USD

Сумма

CFX
CFX
USD
USD

1 CFX = 0,04233 USD

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