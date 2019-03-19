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Технический анализ Celer Network (CELR) за сегодня

Технический анализ Celer Network (CELR) за сегодня

Страница анализа Celer Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CELR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Celer Network ниже.

Изменение цены Celer Network (CELR)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,001948--+19,58%+6,62%-35,76%
Узнайте больше о цене Celer Network

Технические индикаторы Celer Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Celer Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 13
Нейтрально 7
Покупка 6
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 3Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 2Нейтрально 4Покупка 6
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,001948
0,001947
R2
0,001947
0,001946
R1
0,001946
0,001946
PP
0,001945
0,001945
S1
0,001944
0,001944
S2
0,001943
0,001944
S3
0,001942
0,001943

Рыночные сигналы Celer Network

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,45M
$5,86 M
$6,31 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,10 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,27 M
7-дневные активные продажи
$0,27 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Celer Network

Чистый притокЦена CELRUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09-$0,02 M0,00
2026-08-08$0,06 M0,00
2026-08-07-$0,02 M0,00
2026-08-06$0,01 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CELR/USDT
$0,001948
$0,001948$0,001948
+0,10%
28.84M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CELR в USD

Сумма

CELR
CELR
USD
USD

1 CELR = 0,001948 USD

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