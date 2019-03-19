Технический анализ Celer Network (CELR) за сегодня Страница анализа Celer Network предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CELR, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Celer Network ниже. Регистрация

Изменение цены Celer Network (CELR) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,001948 -- +19,58% +6,62% -35,76%

Технические индикаторы Celer Network

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Celer Network на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 13 Нейтрально 7 Покупка 6 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 11 Нейтрально 3 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 2 Нейтрально 4 Покупка 6 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,001948 0,001947 R2 0,001947 0,001946 R1 0,001946 0,001946 PP 0,001945 0,001945 S1 0,001944 0,001944 S2 0,001943 0,001944 S3 0,001942 0,001943

Рыночные сигналы Celer Network Текущий чистый объем открытых ордеров -0,45M $5,86 M $6,31 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,10 M 3-дневные активные продажи $0,10 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,27 M 7-дневные активные продажи $0,27 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Celer Network Чистый приток Цена CELRUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,00 2026-08-09 -$0,02 M 0,00 2026-08-08 $0,06 M 0,00 2026-08-07 -$0,02 M 0,00 2026-08-06 $0,01 M 0,00 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Celer Network (CELR) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Celer Network в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч CELR / USDT $0,001948 $0,001948 $0,001948 +0,10% 28.84M (USDT) Торговля