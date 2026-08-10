Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CELO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по CELO, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о CELO

Информация о цене CELO

Что такое CELO

Whitepaper CELO

Официальный сайт CELO

Токеномика CELO

Прогноз цен CELO

История CELO

Руководство по покупке CELO

Конвертер валют CELO в фиат

CELO на споте

Фьючерсы CELO USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ CELO (CELO) за сегодня

Технический анализ CELO (CELO) за сегодня

Страница анализа CELO предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CELO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе CELO ниже.

Изменение цены CELO (CELO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,06575--+6,75%-5,56%-31,57%
Узнайте больше о цене CELO

Технические индикаторы CELO

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот CELO на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 6
Нейтрально 2
Покупка 18
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 6Нейтрально 2Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,06577
0,06574
R2
0,06574
0,06572
R1
0,06572
0,06571
PP
0,06569
0,06569
S1
0,06567
0,06567
S2
0,06564
0,06566
S3
0,06562
0,06564

Рыночные сигналы CELO

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,02M
$2,77 M
$2,79 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,04 M
3-дневные активные продажи
$0,03 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,11 M
7-дневные активные продажи
$0,10 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала CELO

Чистый притокЦена CELOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,02 M0,06
2026-08-09-$0,02 M0,06
2026-08-08$0,03 M0,06
2026-08-07-$0,03 M0,06
2026-08-06-$0,02 M0,06

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о CELO

Торгуйте CELO (CELO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы CELO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CELO/USDT
$0,06575
$0,06575$0,06575
+3,38%
893.38K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CELO в USD

Сумма

CELO
CELO
USD
USD

1 CELO = 0,06575 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.