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Технический анализ Concordium (CCD) за сегодня

Технический анализ Concordium (CCD) за сегодня

Страница анализа Concordium предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CCD, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Concordium ниже.

Изменение цены Concordium (CCD)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,003217---9,23%+0,06%-42,57%
Узнайте больше о цене Concordium

Поток капитала Concordium

Чистый притокЦена CCDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,00
2026-08-09$0,00 M0,00
2026-08-08$0,00 M0,00
2026-08-07$0,00 M0,00
2026-08-06$0,00 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Concordium

CCD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CCD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CCD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CCD/USDT
$0,003216
$0,003216$0,003216
+1,57%
27.82M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CCD в USD

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1 CCD = 0,003217 USD

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