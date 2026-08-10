Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PancakeSwap, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по PancakeSwap, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о CAKE

Информация о цене CAKE

Что такое CAKE

Whitepaper CAKE

Официальный сайт CAKE

Токеномика CAKE

Прогноз цен CAKE

История CAKE

Руководство по покупке CAKE

Конвертер валют CAKE в фиат

CAKE на споте

Фьючерсы CAKE USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ PancakeSwap (CAKE) за сегодня

Технический анализ PancakeSwap (CAKE) за сегодня

Страница анализа PancakeSwap предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике CAKE, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе PancakeSwap ниже.

Изменение цены PancakeSwap (CAKE)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,451--+1,39%+1,96%-6,39%
Узнайте больше о цене PancakeSwap

Технические индикаторы PancakeSwap

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот PancakeSwap на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 11
Нейтрально 1
Покупка 14
Скользящие средние:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 0Покупка 10
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,4508
1,4506
R2
1,4506
1,4502
R1
1,45
1,45
PP
1,4497
1,4497
S1
1,4491
1,4493
S2
1,4488
1,4491
S3
1,4482
1,4488

Рыночные сигналы PancakeSwap

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,20M
$3,39 M
$3,59 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
3-дневные активные покупки
$0,57 M
3-дневные активные продажи
$0,55 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,09M
7-дневные активные покупки
$1,14 M
7-дневные активные продажи
$1,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала PancakeSwap

Чистый притокЦена CAKEUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,03 M1,45
2026-08-09$0,02 M1,46
2026-08-08$0,19 M1,44
2026-08-07$0,04 M1,41
2026-08-06-$0,14 M1,40

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о PancakeSwap

Торгуйте PancakeSwap (CAKE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы PancakeSwap в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CAKE/USDT
$1,451
$1,451$1,451
-0,20%
201.23K (USDT)
CAKE/USDC
$1,449
$1,449$1,449
-0,27%
38.61K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор CAKE в USD

Сумма

CAKE
CAKE
USD
USD

1 CAKE = 1,451 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.