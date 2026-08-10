Технический анализ PancakeSwap (CAKE) за сегодня
Изменение цены PancakeSwap (CAKE)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,451
|--
|+1,39%
|+1,96%
|-6,39%
Технические индикаторы PancakeSwap
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот PancakeSwap на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Покупка
|Продажа 4
|Нейтрально 0
|Покупка 10
|Технические индикаторы:
|Продажа
|Продажа 7
|Нейтрально 1
|Покупка 4
Рыночные сигналы PancakeSwap
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала PancakeSwap
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,03 M
|1,45
|2026-08-09
|$0,02 M
|1,46
|2026-08-08
|$0,19 M
|1,44
|2026-08-07
|$0,04 M
|1,41
|2026-08-06
|-$0,14 M
|1,40
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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