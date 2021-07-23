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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Coin98, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Coin98, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Coin98 (C98) за сегодня

Технический анализ Coin98 (C98) за сегодня

Страница анализа Coin98 предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике C98, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Coin98 ниже.

Изменение цены Coin98 (C98)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01507--+29,69%+9,12%-33,68%
Узнайте больше о цене Coin98

Технические индикаторы Coin98

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Coin98 на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 16
Нейтрально 5
Покупка 5
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 12Нейтрально 0Покупка 2
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01499
0,01498
R2
0,01498
0,01497
R1
0,01497
0,01497
PP
0,01496
0,01496
S1
0,01495
0,01495
S2
0,01494
0,01495
S3
0,01493
0,01494

Рыночные сигналы Coin98

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,37M
$11,15 M
$12,52 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,86 M
3-дневные активные продажи
$0,84 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$1,89 M
7-дневные активные продажи
$1,89 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Coin98

Чистый притокЦена C98USDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,09 M0,02
2026-08-09-$0,08 M0,01
2026-08-08-$0,18 M0,01
2026-08-07$0,20 M0,02
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
C98/USDT
$0,01498
$0,01498$0,01498
+2,39%
8.47M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор C98 в USD

Сумма

C98
C98
USD
USD

1 C98 = 0,01507 USD

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