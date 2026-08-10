Технический анализ BluWhale AI (BLUAI) за сегодня Страница анализа BluWhale AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BLUAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BluWhale AI ниже. Регистрация

Изменение цены BluWhale AI (BLUAI) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,015473 -- +35,31% -6,59% +33,83%

Технические индикаторы BluWhale AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BluWhale AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Нейтрально Продажа 14 Нейтрально 2 Покупка 10 Скользящие средние : Продажа Продажа 11 Нейтрально 0 Покупка 3 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 2 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,015702 0,015621 R2 0,015621 0,015575 R1 0,015581 0,015546 PP 0,0155 0,0155 S1 0,01546 0,015454 S2 0,015379 0,015425 S3 0,015339 0,015379

Рыночные сигналы BluWhale AI Текущий чистый объем открытых ордеров -0,97M $6,02 M $6,98 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,01M 3-дневные активные покупки $7,89 M 3-дневные активные продажи $7,88 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,01M 7-дневные активные покупки $7,99 M 7-дневные активные продажи $8,00 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала BluWhale AI Чистый приток Цена BLUAIUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,00 M 0,02 2026-08-09 $0,04 M 0,02 2026-08-08 $0,08 M 0,02 2026-08-07 $0,00 M 0,01 2026-08-06 $0,00 M 0,01 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте BluWhale AI (BLUAI) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BluWhale AI в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BLUAI / USDT $0,015473 $0,015473 $0,015473 -20,84% 36.24M (USDT) Торговля