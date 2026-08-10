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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BluWhale AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BluWhale AI, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BluWhale AI (BLUAI) за сегодня

Технический анализ BluWhale AI (BLUAI) за сегодня

Страница анализа BluWhale AI предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BLUAI, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BluWhale AI ниже.

Изменение цены BluWhale AI (BLUAI)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,015473--+35,31%-6,59%+33,83%
Узнайте больше о цене BluWhale AI

Технические индикаторы BluWhale AI

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BluWhale AI на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Нейтрально
Продажа 14
Нейтрально 2
Покупка 10
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 2Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,015702
0,015621
R2
0,015621
0,015575
R1
0,015581
0,015546
PP
0,0155
0,0155
S1
0,01546
0,015454
S2
0,015379
0,015425
S3
0,015339
0,015379

Рыночные сигналы BluWhale AI

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,97M
$6,02 M
$6,98 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
3-дневные активные покупки
$7,89 M
3-дневные активные продажи
$7,88 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,01M
7-дневные активные покупки
$7,99 M
7-дневные активные продажи
$8,00 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BluWhale AI

Чистый притокЦена BLUAIUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,02
2026-08-09$0,04 M0,02
2026-08-08$0,08 M0,02
2026-08-07$0,00 M0,01
2026-08-06$0,00 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BLUAI/USDT
$0,015473
$0,015473$0,015473
-20,84%
36.24M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BLUAI в USD

Сумма

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0,015473 USD

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