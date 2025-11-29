Токеномика BluWhale AI (BLUAI)

Токеномика BluWhale AI (BLUAI)

Откройте для себя ключевую информацию о BluWhale AI (BLUAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-29 01:31:46 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен BluWhale AI (BLUAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BluWhale AI (BLUAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 72,78M
$ 72,78M$ 72,78M
Исторический максимум:
$ 0,0378
$ 0,0378$ 0,0378
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,007278
$ 0,007278$ 0,007278

Информация о BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, агентов и моделей ИИ посредством координации ресурсов, используя протокол контекста модели для масштабирования ончейн. За последние годы Bluwhale расширил свою сеть искусственного интеллекта (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 миллионов кошельков в универсальную структуру графов в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали подобную инфраструктуру, их масштабируемость для искусственного интеллекта сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые субграфы могут создавать и использовать.

Официальный сайт:
https://www.bluwhale.com/
Whitepaper:
https://assets-global.website-files.com/63eeffaede17fe02b68b432c/6566eb457ffbc3832139c739_Bluwhale_Whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xed9ae3def8d6f052971bb8b6d1975ff267cf9aad

Токеномика BluWhale AI (BLUAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BluWhale AI (BLUAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BLUAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BLUAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BLUAI, изучите текущую цену BLUAI!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

