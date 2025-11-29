BluWhale – это интеллектуальный уровень Web3, который обеспечивает работу интеллектуальных приложений, агентов и моделей ИИ посредством координации ресурсов, используя протокол контекста модели для масштабирования ончейн. За последние годы Bluwhale расширил свою сеть искусственного интеллекта (двусторонний рынок) до 4 780 корпоративных аккаунтов и более 3 500 000 уникальных кошельков, а также обработал более 800 миллионов кошельков в универсальную структуру графов в 37 сетях. Хотя Graph, OriginTrail и MindNetwork разработали подобную инфраструктуру, их масштабируемость для искусственного интеллекта сильно ограничена количеством и скоростью нодов, которые субграфы могут создавать и использовать.