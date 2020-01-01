Токеномика BELUGA (BELUGA)

Токеномика BELUGA (BELUGA)

Откройте для себя ключевую информацию о BELUGA (BELUGA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BELUGA (BELUGA)

Мем BELUGA любим сотнями тысяч пользователей, особенно в индустрии Ton. Милый белуга носит шляпу от Dogwifhat (WIF), которая считается одним из самых обожаемых мемов Ton по всему миру.

Официальный сайт:
https://www.thebeluga.net/
Обозреватель блоков:
https://tonscan.org/jetton/EQB3_aNocywnRPQRUSmNJD7aY7eEIRFQ7jax0klMDp5gOMWp

Токеномика и анализ цен BELUGA (BELUGA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BELUGA (BELUGA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
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Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
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Исторический максимум:
$ 102,482
$ 102,482$ 102,482
Исторический минимум:
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Текущая цена:
$ 83,9277
$ 83,9277$ 83,9277

Токеномика BELUGA (BELUGA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BELUGA (BELUGA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BELUGA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BELUGA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BELUGA, изучите текущую цену BELUGA!

Как купить BELUGA

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История цены BELUGA (BELUGA)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.