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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BEAM, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BEAM, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BEAM (BEAM) за сегодня

Технический анализ BEAM (BEAM) за сегодня

Страница анализа BEAM предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BEAM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BEAM ниже.

Изменение цены BEAM (BEAM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,008831--+13,30%-2,27%-57,26%
Узнайте больше о цене BEAM

Поток капитала BEAM

Чистый притокЦена BEAMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M0,01
2026-08-09$0,00 M0,01
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,01 M0,01
2026-08-06$0,02 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BEAM/USDT
$0,008831
$0,008831$0,008831
-2,26%
99.36K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BEAM в USD

Сумма

BEAM
BEAM
USD
USD

1 BEAM = 0,008831 USD

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