Технический анализ Beldex (BDX) за сегодня Страница анализа Beldex предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BDX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Beldex ниже. Регистрация

Изменение цены Beldex (BDX) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,09155 -- +10,43% +0,32% +14,73%

Технические индикаторы Beldex

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Beldex на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 16 Нейтрально 8 Покупка 2 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 10 Нейтрально 4 Покупка 0 Технические индикаторы : Продажа Продажа 6 Нейтрально 4 Покупка 2 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0923 0,0922 R2 0,0922 0,0922 R1 0,0922 0,0922 PP 0,0921 0,0921 S1 0,0921 0,0921 S2 0,092 0,0921 S3 0,092 0,092

Рыночные сигналы Beldex Текущий чистый объем открытых ордеров -0,03M $0,25 M $0,28 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,00 M 3-дневные активные продажи $0,00 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 7-дневные активные покупки $0,01 M 7-дневные активные продажи $0,01 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Beldex Чистый приток Цена BDXUSDT История Чистый приток Цена Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Beldex (BDX) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Beldex в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BDX / USDT $0,09148 $0,09148 $0,09148 -0,15% 10.43M (USDT) Торговля BDX / BTC $0,0000014001 $0,0000014001 $0,0000014001 -0,40% 12.56M (USDT) Торговля