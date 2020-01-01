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Технический анализ Beldex (BDX) за сегодня

Технический анализ Beldex (BDX) за сегодня

Страница анализа Beldex предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BDX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Beldex ниже.

Изменение цены Beldex (BDX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,09155--+10,43%+0,32%+14,73%
Узнайте больше о цене Beldex

Технические индикаторы Beldex

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Beldex на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 16
Нейтрально 8
Покупка 2
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 10Нейтрально 4Покупка 0
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 6Нейтрально 4Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0923
0,0922
R2
0,0922
0,0922
R1
0,0922
0,0922
PP
0,0921
0,0921
S1
0,0921
0,0921
S2
0,092
0,0921
S3
0,092
0,092

Рыночные сигналы Beldex

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$0,25 M
$0,28 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,00 M
3-дневные активные продажи
$0,00 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
7-дневные активные покупки
$0,01 M
7-дневные активные продажи
$0,01 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Beldex

Чистый притокЦена BDXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BDX/USDT
$0,09148
$0,09148$0,09148
-0,15%
10.43M (USDT)
BDX/BTC
$0,0000014001
$0,0000014001$0,0000014001
-0,40%
12.56M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BDX в USD

Сумма

BDX
BDX
USD
USD

1 BDX = 0,09155 USD

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