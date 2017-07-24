Технический анализ Bitcoin Cash Node (BCH) за сегодня Страница анализа Bitcoin Cash Node предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BCH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bitcoin Cash Node ниже. Регистрация

Изменение цены Bitcoin Cash Node (BCH) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $216,7 -- +3,58% -11,81% -50,79%

Технические индикаторы Bitcoin Cash Node

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bitcoin Cash Node на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 18 Нейтрально 1 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 14 Нейтрально 0 Покупка 0 Технические индикаторы : Покупка Продажа 4 Нейтрально 1 Покупка 7 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 216,9266 216,9233 R2 216,9233 216,9195 R1 216,9166 216,9171 PP 216,9133 216,9133 S1 216,9066 216,9095 S2 216,9033 216,9071 S3 216,8966 216,9033

Рыночные сигналы Bitcoin Cash Node Текущий чистый объем открытых ордеров 0,04M $14,67 M $14,63 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,07M 3-дневные активные покупки $3,26 M 3-дневные активные продажи $3,19 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи -0,23M 7-дневные активные покупки $8,18 M 7-дневные активные продажи $8,42 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Bitcoin Cash Node Чистый приток Цена BCHUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 -$0,22 M 217,30 2026-08-09 -$0,29 M 218,40 2026-08-08 $0,06 M 217,70 2026-08-07 -$0,11 M 215,90 2026-08-06 -$0,86 M 213,90 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Bitcoin Cash Node (BCH) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bitcoin Cash Node в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч BCH / USDT $216,5 $216,5 $216,5 -0,91% 2.00K (USDT) Торговля BCH / USDC $216,3 $216,3 $216,3 -1,14% 134.37 (USDT) Торговля BCH / BTC $0,003315 $0,003315 $0,003315 -1,04% 39.23 (USDT) Торговля BCH / USD1 $216,6 $216,6 $216,6 -0,91% 258.27 (USDT) Торговля