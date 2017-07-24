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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Bitcoin Cash Node, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Bitcoin Cash Node, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ Bitcoin Cash Node (BCH) за сегодня

Технический анализ Bitcoin Cash Node (BCH) за сегодня

Страница анализа Bitcoin Cash Node предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BCH, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bitcoin Cash Node ниже.

Изменение цены Bitcoin Cash Node (BCH)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$216,7--+3,58%-11,81%-50,79%
Узнайте больше о цене Bitcoin Cash Node

Технические индикаторы Bitcoin Cash Node

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bitcoin Cash Node на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 18
Нейтрально 1
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 14Нейтрально 0Покупка 0
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 4Нейтрально 1Покупка 7
Название
Классический
Фибоначчи
R3
216,9266
216,9233
R2
216,9233
216,9195
R1
216,9166
216,9171
PP
216,9133
216,9133
S1
216,9066
216,9095
S2
216,9033
216,9071
S3
216,8966
216,9033

Рыночные сигналы Bitcoin Cash Node

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,04M
$14,67 M
$14,63 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,07M
3-дневные активные покупки
$3,26 M
3-дневные активные продажи
$3,19 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
-0,23M
7-дневные активные покупки
$8,18 M
7-дневные активные продажи
$8,42 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Bitcoin Cash Node

Чистый притокЦена BCHUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,22 M217,30
2026-08-09-$0,29 M218,40
2026-08-08$0,06 M217,70
2026-08-07-$0,11 M215,90
2026-08-06-$0,86 M213,90

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Bitcoin Cash Node

Торгуйте Bitcoin Cash Node (BCH) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bitcoin Cash Node в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BCH/USDT
$216,5
$216,5$216,5
-0,91%
2.00K (USDT)
BCH/USDC
$216,3
$216,3$216,3
-1,14%
134.37 (USDT)
BCH/BTC
$0,003315
$0,003315$0,003315
-1,04%
39.23 (USDT)
BCH/USD1
$216,6
$216,6$216,6
-0,91%
258.27 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BCH в USD

Сумма

BCH
BCH
USD
USD

1 BCH = 216,7 USD

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