Технический анализ Bitcoin Cash Node (BCH) за сегодня
Изменение цены Bitcoin Cash Node (BCH)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$216,7
|--
|+3,58%
|-11,81%
|-50,79%
Технические индикаторы Bitcoin Cash Node
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Bitcoin Cash Node на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 14
|Нейтрально 0
|Покупка 0
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 4
|Нейтрально 1
|Покупка 7
Рыночные сигналы Bitcoin Cash Node
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Bitcoin Cash Node
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,22 M
|217,30
|2026-08-09
|-$0,29 M
|218,40
|2026-08-08
|$0,06 M
|217,70
|2026-08-07
|-$0,11 M
|215,90
|2026-08-06
|-$0,86 M
|213,90
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.