Токеномика BSquared Network (B2)

Токеномика BSquared Network (B2)

Откройте для себя ключевую информацию о BSquared Network (B2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о BSquared Network (B2)

B² Network – это модульное решение для масштабирования Bitcoin. Оно включает в себя B² Rollup (первый Bitcoin-роллап, основанный на верификации с использованием доказательств с нулевым разглашением), B² Hub (первый слой доступности данных для Bitcoin, обеспечивающий окончательность в сети Bitcoin) и MiningSquared (первый Bitcoin-майнинг пул, предлагающий авто-подписываемые продукты с доходностью в BTC).

Официальный сайт:
https://www.bsquared.network/
Whitepaper:
https://docs.bsquared.network/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2

Токеномика и анализ цен BSquared Network (B2)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BSquared Network (B2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 22,69M
$ 22,69M$ 22,69M
Общее предложение:
$ 210,00M
$ 210,00M$ 210,00M
Оборотное предложение:
$ 46,90M
$ 46,90M$ 46,90M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 101,60M
$ 101,60M$ 101,60M
Исторический максимум:
$ 0,9
$ 0,9$ 0,9
Исторический минимум:
$ 0,3168599590333596
$ 0,3168599590333596$ 0,3168599590333596
Текущая цена:
$ 0,48382
$ 0,48382$ 0,48382

Токеномика BSquared Network (B2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BSquared Network (B2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов B2, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов B2.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой B2, изучите текущую цену B2!

Как купить B2

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История цены BSquared Network (B2)

Анализ истории цены B2 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены B2

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.