Токеномика BSquared Network (B2) Откройте для себя ключевую информацию о BSquared Network (B2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о BSquared Network (B2) B² Network – это модульное решение для масштабирования Bitcoin. Оно включает в себя B² Rollup (первый Bitcoin-роллап, основанный на верификации с использованием доказательств с нулевым разглашением), B² Hub (первый слой доступности данных для Bitcoin, обеспечивающий окончательность в сети Bitcoin) и MiningSquared (первый Bitcoin-майнинг пул, предлагающий авто-подписываемые продукты с доходностью в BTC). Официальный сайт: https://www.bsquared.network/ Whitepaper: https://docs.bsquared.network/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x783c3f003f172c6Ac5AC700218a357d2D66Ee2a2 Купить B2 сейчас!

Токеномика и анализ цен BSquared Network (B2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BSquared Network (B2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 22,69M $ 22,69M $ 22,69M Общее предложение: $ 210,00M $ 210,00M $ 210,00M Оборотное предложение: $ 46,90M $ 46,90M $ 46,90M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 101,60M $ 101,60M $ 101,60M Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0,3168599590333596 $ 0,3168599590333596 $ 0,3168599590333596 Текущая цена: $ 0,48382 $ 0,48382 $ 0,48382 Узнайте больше о цене BSquared Network (B2)

Токеномика BSquared Network (B2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BSquared Network (B2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов B2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов B2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой B2, изучите текущую цену B2!

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